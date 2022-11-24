Afyonkarahisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, geçmişin veya şimdinin ötesinde, belirsizliklerle dolu gelecek içerisinde öğrencileri doğru yerlerde konumlandırmanın, yönlendirmenin ve öğrencilerin kendi yeteneklerinin farkına varmasını sağlayarak geleceği ilmek ilmek işlemenin, Mustafa Kemal Atatürk'ün "irfan ordusu" dediği öğretmenlerin işi olduğunu söyledi.

Vali Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Ne mutlu bize ki ülkemizin genç ve dinamik nüfusunu, kültür ve medeniyetimizin çatısı altında, çağın gerektirdiği birikim ve yeterlilikler doğrultusunda yetiştirecek ve onları geleceğe hazırlayabilecek öğretmenler her zaman bu ülkenin yanında olmuştur. Bu ülke, öğretmenlerin içten ve fedakar duruşlarını her zaman arkasında buldu. Bugün, devlet ve millet olarak öğretmenlerin arkasında durma sırası bizdedir. Öğrencilere öğrenmeyi öğreten, gece gündüz demeden onları hayata hazırlayan, onlara toplum olmanın sıcaklığını hissettiren öğretmenlerimize sonsuz minnetlerimizi ve desteklerimizi elbette esirgemeyeceğiz."

Daha sonra program, şiirler okundu, emekli olan milli eğitim mensuplarına hizmet şeref belgesi takdim edildi. Oratoryo, müzik dinletisi ve ödül töreniyle sona erdi.



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