Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün başlayan sağanak sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye bağlı Başören köyündeki 2 bin 200 metre rakımlı Çakmaktepe mevkisi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Öte yandan bölgedeki vatandaşlar, çektikleri karlı manzara görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.





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