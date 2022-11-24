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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

AA

Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün başlayan sağanak sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye bağlı Başören köyündeki 2 bin 200 metre rakımlı Çakmaktepe mevkisi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Öte yandan bölgedeki vatandaşlar, çektikleri karlı manzara görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.


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