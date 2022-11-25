Afyonkarahisar'da vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi İsmail Çatalpınar'ın cenazesi Sandıklı'da defnedildi.

Hastanedeki işlemlerinin ardından Çatalpınar'ın cenazesi Ballık köyüne getirildi.

Burada düzenlenen askeri törenin ardından Çatalpınar'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Çatalpınar'ın ailesi ve yakınları ile Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





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