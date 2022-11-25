Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehit olan ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler için mevlit okutuldu.
Ulu Cami'deki mevlid-i şerifin ardından Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı helva vatandaşlara ikram edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, yaptığı açıklamada, şehit olan ve vefat eden öğretmenleri rahmetle andıklarını ifade etti.
- Dinar'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
Dinar Kaymakamı Kemal Duru, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılması" toplantısına katıldı.
Toplantıya, Duru'nun yanı sıra, Belediye Başkanı Nihat Sarı ve daire müdürleri katıldı.