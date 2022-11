AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, parti binasında yaptığı konuşmada, partisinin 5 buçuk milyon kadın üyesi ile 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla güçlü bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Ertürk, şöyle konuştu:

"Kadına şiddet, İnsanlığa ihanettir. Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır."

Basın açıklamasında, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da konuşma yaptı.

Programın ardından Yursunuseven, Uluçay ve Ertürk, kadınlara çiçek takdim etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.