Afyonkarahisar'da freni boşalan beton mikserinin devrilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da freni boşalan beton mikserinin devrilme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Vahit Y, idaresindeki beton mikseri, Şuhut-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halindeyken freni boşaldı.

Beton mikseri önce refüje çarptı, ardından yola devrildi.

Sürücü Vahit Y'nin yaralanmadığı kaza, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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