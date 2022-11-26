Afyonkarahisar'da 265 sporcunun katıldığı satranç turnuvası başladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği, Yeşilay Derneği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonunun destekleriyle düzenlenen ödüllü satranç turnuvası başladı.

Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılışında konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve Yeşilay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Nurullah Kaya, dernek olarak insanları bağımlılıktan korumak adına tarihsel bir misyon içerisinde mücadele verdiklerini söyledi.

Kaya, dernek bünyesinde kurdukları Yeşilay Spor Kulübünün çalışmalarına başladığını belirterek, "Ödüllü olarak planladığımız satranç turnuvasına çeşitli yaş kategorilerinde 20 ilden 265 sporcu kayıt yaptırdı. Ben katılan sporcularımıza başarılar diliyorum. Ödüllü turnuvalarımızı Afyonkarahisar'da devam ettirme kararlılığı içindeyiz. Bu anlamda bize destek veren tüm büyüklerimize, sponsor firmalarımıza, valilik ve belediyeye çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de "Değerli veliler çocuklarınızı satranca yönlendirdiğiniz için tebrik ediyorum. Satranç aynı zamanda bir zihin sporu, bir spor dalı. Sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından çekilen kuraların ardından, sporcular yerlerini alarak müsabakalara başladı.

İsviçre usulü yapılacak karşılaşmalarda eleme olmayacağı, yenilenin oynamaya devam edeceği ve turnuvanın yarın yapılacak final maçlarıyla sona ereceği duyuruldu.





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