Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da köpeğe çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

H.Ş, (37) idaresindeki 03 VE 027 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Eskişehir kara yolu Yarımca köyü yakınlarında köpeğe çarparak devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan K.Ş, (21) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

- İscehisar'da seminer düzenlendi

İscehisar'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında seminer düzenlendi.

Esnaf Odası'ndaki seminerde, Aile ve Evlilik Danışmanı Elif Yücel, sunum yaptı.

Programa, İscehisar Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Balaban, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.