Afyonkarahisar'da 265 sporcunun katıldığı satranç turnuvası sona erdi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği, Yeşilay Derneği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonunun destekleriyle düzenlenen satranç turnuvası tamamlandı.

Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve Yeşilay Derneği Şube Başkanı Nurullah Kaya, sporculardan kazananların sevinç yaşadığını, kaybedenlerin üzüldüğünü söyledi.

Kaya, turnuvaya katılan tüm sporculara ve ailelerine teşekkür etti.

Dün başlayan ve 5 kategoride 265 sporcunun yarıştığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

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