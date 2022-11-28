Afyonkarahisar'da babalar oğullarıyla halk oyunları öğreniyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 10 baba ile 10 çocuk yöresel halk oyunları öğreniyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi ile Gardaş Yarenler Meclisi Derneği iş birliğince Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 20 baba ve oğul, hafta da iki gün halk oyunları kursuna katılıyor.

Dernek Başkanı Yılmaz Demircan, gazetecilere, Afyonkarahisar yöresinin mahalle ile köy odası kültürünü yansıtan halk oyunlarını nesilden nesile aktarmak için kursun düzenlendiğini söyledi.

Dernek üyesi Selahattin Işık amaçlarının yöresel oyunları gün yüzüne çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Oğluyla kursa katılan Ali Öztürk de yöresel oyunları eskiden bilmediğini ve düğünlerde de bile oynayamadığını kaydetti.

Öztürk, "Kursa katıldıktan sonra halk oyunlarımızı öğrendim. Birkaç ay içerisinde oynayamadığım oyun kalmadı. Daha sonra kendi oğlumu da getirdim. Düğünlere gittiğimizde baba oğul oynama zevkine ulaşıyoruz."dedi.

Oğlu Arif Öztürk de kursta öğrendiği yöresel oyunları babasıyla oynadığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Ramazan Hopayılmaz da oğluyla katıldığı kursta hem yöresel halk oyunları öğrendiklerini hem de eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.



Renkli görüntüler çıkan kursu tamamlayan baba ve oğullara sertifika verilecek.









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