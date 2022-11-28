Afyonkarahisar'da domates serasında çıkan yangın hasara neden oldu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir domates serasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hüdai Kaplıcaları bölgesinde Mustafa Baştuğ ile Murat Dağlı'ya ait jeotermal domates serasında otomatik havalandırma perdelerinin kontrolünü sağlayan elektrik kablolarından çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Kısa sürede büyüyen yangını gören seradaki bekçi, durumu Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından domates serasındaki yangın söndürüldü.

Yangında, 55 dekarlık seradaki havalandırma perdeleri ve dış kısmını kaplayan naylonlarda hasar oluştu.





















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