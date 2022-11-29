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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın girişimci devlet desteğiyle koyun çiftliği kurdu

AA

Kadın girişimci devlet desteğiyle koyun çiftliği kurdu

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğinden faydalanan gıda mühendisi Kübra Özbayram Mezgil, koyun çiftliği kurdu.

İzmir'de özel sektörde gıda mühendisi olarak çalışırken kendi işini kurma fikriyle memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine yerleşen 32 yaşındaki Mezgil, Kızık köyünde küçükbaş yetiştiriciliği için proje hazırlayarak 2021'de TKDK'ya başvurdu.

Projesine 2 milyon 844 bin lira destek alan Mezgil, yaklaşık 10 ay önce 550 koyunla çiftlik kurdu.

Yaklaşık 48 bin metrekare alana sahip çiftlikte tam otomatik akıllı yemleme cihazlarını kullanan Mezgil, son teknoloji makinelerle gübrenin çiftlikten tahliyesi sağlayarak, hijyenik bir ortamda üretim yapıyor. Mezgil ürettiği aylık 9 bin litre sütün de perakende yöntemle satışını gerçekleştiriyor.

Mezgil, AA muhabirine, özveri ve emeği kendi işinde harcamayı doğru bulduğunu ve hayvancılık sektörünü tercih ettiğini belirterek, "Sermayem ve devlet katkısıyla çiftlik kurdum. Burada süt koyunculuğu yapıyoruz. Fransa'dan getirttiğimiz 'lagun' cinsi koyunlar yüksek verimli. Amacımız, süte katma değer katıp, yoğurt ve peynir yapmak. Yüksek verimli koyunları çoğaltıp, başkalarına da katkı sağlamayı ve hayvancılığı geliştirmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

- "Her kadının kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum"

Mezgil, çiftliğinde 550 koyunun bulunduğunu ve tesise güneş enerji sistemi kurmayı planladıklarını söyledi.

Çiftlikte günlük 800 litre süt elde ettiklerini anlatan Mezgil, peynir ve yoğurt üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Çiftlikteki hayvanların farklı beslenmeleri olduğuna dikkati çeken Mezgil, "Sabah akşam her cinse göre ayrı ayrı yem hazırlıyoruz. Yanımda 3 çalışan var. Hem devlete böyle katkı sağlıyor olmak güzel. Her kadının öncelikle kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum. Bu her zaman kendi işini kurma imkanı sağlayamayabilir ama devlet pek çok sektörde bu yardımı sağlıyor." ifadesini kullandı.

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