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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da Gastronomi Müzesi açıldı

AA

Afyonkarahisar'da Gastronomi Müzesi açıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, kentin gastronomi ürünlerinin bal mumundan yapılmış maketlerinin ve insan heykellerinin bulunduğu Gastronomi Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Akmescit Mahallesi Belediye Çarşı Sokak'taki müzenin açılış kurdelesini, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve il protokolü kesti.

Yiğitbaşı ve Zeybek daha sonra müzeyi gezerek, bal mumundan yapılmış gastronomi ürünlerini ve eski dönemi anlatan objeleri inceledi.

Müzedeki tarım ve el aletleri bölümünü gezen Vali Yiğitbaşı, gazetecilere, Afyonkarahisar'ın çok zengin bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Geçmişten günümüze gelen çok sayıda değer olduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Hem tarihimiz hem kültürümüz, tabii ki bir gastronomi şehri olduğumuz için yemek kültürümüz gibi anlatılacak bir değerimiz var. Bunları bir çırpıda anlatmak kolay değil ama bu müzeyle bunu gerçekleştirebiliriz. Bu müze bizim UNESCO'ya verdiğimiz taahhüdün de bir parçası." dedi.

Yerli ve yabancı misafirleri müzeye getirerek hem kentin kültürünün anlatılacağını hem de yaşatılacağını vurgulayan Yiğitbaşı, "Müzeyle Afyonkarahisar'ın ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu göstereceğiz. Burada gastronomi çeşitlerimizi de yerinde tatma fırsatı olacak. Sergilenen objeler gerçeğinin tıpatıp aynısı. Biz Türkiye'de hem yaratıcı şehirler hem de öğrenen şehirler ağına dahil olmuş iki şehirden biriyiz. Dünyada da beş şehirden biriyiz. Bunu da bizim insanlara daha fazla anlatıyor olmamız lazım." diye konuştu.

Belediye Başkanı Zeybek de müzede tarihe bir yolculuk yapıldığını belirterek, "Afyonkarahisar'ın geçmişinden gelen yemek kültürüne değinmek istedik. Afyonkarahisar'a gelen yerli ve yabancı misafirlerin burayı mutlaka görmesini istiyoruz. Zengin bir kültürümüz var." ifadesini kullandı.

Müze, her gün mesai saatleri içinde gezilebilecek.

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