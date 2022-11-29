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Sandıklı'dan kısa kısa

AA

Sandıklı'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu Seracılık, Sağlık Turizmi İşletmeciliği ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezinde Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezinde bu yıl 21.'si organize edilen ve dünyanın önemli örtü altı tarım sektörü fuarlarından olan Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları fuarında 27 ülkeden 600 katılımcı ve 140 ülkeden ziyaretçinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fuarda, sera ve teknolojileri, sulama sistemleri ve teknolojileri, tohumculuk, bitki besleme ve bitki koruma alanındaki ürün grupları bulunuyor. ​​​​​​​Öğrenciler, fuarda 600 firmanın yöneticileri ile bir araya gelerek ürün ve teknolojiler hakkında bilgiler aldı."​​​​​​​

- Çocuk Koruma Kanunu ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı

Sandıklı ilçesinde 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ilçe koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelinde çocuk koruma alanında hizmetlerin yürütülmesinin izlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbirin uygulanmasında yaşanan sorunların tespiti ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin uygulamaya konulmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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