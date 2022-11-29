Afyonkarahisar'da iş yerinde yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iş yerinde yaralı halde bulunan kişi hastanede tedavi altına alındı.



Konak Mahallesi'nde kafe işleten Mustafa K'nin başından yaralı ve baygın halde yattığını gören bir kişi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı Mustafa K'yi ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Mustafa K, buradaki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar'a sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kafeye yakın noktalardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.









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