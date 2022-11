İscehisar Belediye Başkan Yardımcısı Gülsefa Azgın, görevinden istifa etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - İscehisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsefa Azgın, görevinden ayrıldı.

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Siyasi İşler Başkan Yardımcısı Gülsefa Azgın ile çıkmış oldukları yolda güzel hizmetler yaptıklarını söyledi.

Azgın'ın her alanda canla başla gayret gösteren biri olduğunu belirten Şahin, "Kadınlar memleketin her alanında etkili olup, kadın eli değen her yerde gözle görülür değişiklikler oluyor. Kendisi bazı nedenlerden dolayı istifasını sundu. Yaptığı ilkler ve hizmetler için teşekkür ederim." diye konuştu.

Azgın da "Bizler hizmet yoluna çıktık çıkalı her zaman insanlara ve İscehisarlı kadınlara faydalı olma gayreti içinde olduk." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.