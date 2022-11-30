Sandıklı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, başkanlığında ilçede kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Kaymakamlık Toplantı Salonunda Kaymakam Mehmet Sülün Başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların amir ile yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

İlçede ağır kış şartları ve karla mücadelede etkin ve koordineli çalışma yapılabilmesi, kış mevsimi boyunca vatandaşların can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi, yaşanması muhtemel problemlere etkin çözüm üretme, anında müdahale gibi konular görüşülerek, oluşabilecek sorunlar dahilinde alınacak tedbirler değerlendirildi.



Sülün, bekleme yerleri olarak belirlenen yerleri inceledi.

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