Sandıklı'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Belediyesince Meslek Yüksek Okulu'nda öğrencilere çorba ikramı yapıldı.
Hüdai Kaplıcalarındaki yemekhanede hazırlanan çorbalar, okul bahçesinde öğretim görevlisi Koray Gürpınar ile Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş tarafından öğrencilere ikram edildi.
Üniversite öğrencileri, çorba ikramı için Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e teşekkür etti.
- Sandıklı’da büyükbaş hayvanlarda Brusella aşısı yapıldı
Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Gökçealan köyünde Brusella aşısı ile küpeleme çalışması yapıldı.
Kentte, "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele" yönetmeliği kapsamında aşılama ve küpeleme çalışmalarını yürüten veteriner hekimler yeni doğan hayvanları da küpeleyerek kayıt altına alıyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gökçealan köyünde büyükbaş hayvanlara brusella aşısı ile küpeleme çalışması yaptı.