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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi personeli, işbaşı eğitim kapsamında Çekya'ya gitti.

Okul Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada, Çekya'nın başkenti Prag'a Mesleki Eğitimde Akreditasyon projesi kapsamında işbaşı eğitimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aksoy, proje kapsamında okul yönetimi, okul kültürü, sınıf ortamlarında ders işleyişi, okul rehberliği, ödül disiplin durumları ve fiziki mekanların kullanımları konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

- Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, Çay Belediyesine ziyaret

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret etti.

Kasapoğlu ile Atlı, ziyarette ilçedeki spor yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Atlı, yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kasapoğlu'na görevinde başarılar diledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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