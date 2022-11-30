Denizli'de eşi tarafından öldürülen genç kadının cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşi tarafından öldürülen 18 yaşındaki Elif I'nın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi.

Elif I'nın naaşı Pamukkale Üniversitesi (PÜ) Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından Çay ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi.

Aile evinde helallik alınmasının ardından Koçbeyli köyüne getirilen cenaze, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde Elif I'nın annesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Denizli'nin Pınarkent Mahallesi'nde babasının evinde yaşayan A.E.I (24) ile eşi Elif I. (18) arasında tartışma çıkmış, tartışmaya A.E.I'nın babası H.I. (52) da dahil olmuştu. Bu sırada bıçakla çevresindekilere saldıran A.E.I, babasını yaralayıp zorla dışarı çıkardığı eşini evin yaklaşık 100 metre ötesindeki boş arazide göğsünden ve boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

H.I. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken uyuşturucu ticaretinden suç kaydının bulunduğu belirtilen A.E.I. gözaltına alınmıştı.





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