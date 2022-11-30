TİHEK Başkanı Kılıç, Afyonkarahisar'da İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuştu:

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, insan hakları, özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık ihlallerinde kişi veya kurumlara 40 bin lirayı bulan cezalar verilebildiğini söyledi.

Kılıç, Afyonkarahisar'da Hattat Karahisari Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, illerde insan haklarının korunması, geliştirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak için toplantılar yaptıklarını söyledi.

Temel insan hakları konusunda yerel ölçekte bulunan tüm kurum ve kuruluşları bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Yaşama hakkı, özgürlükler, hareket özgürlüğü, gelişim ve ifade hürriyeti gibi alanlarda toplumumuzun farkındalığının arttırılması, hakları ve sorumlulukları konusunda bilincin oluşması anlamında bu etkinlikleri yapıyoruz. Her ay bir ilde bu tür istişare toplantılarını yapıyoruz. Kurum olarak 6701 sayılı kanunla belirlenmiş kurumsal yetkiler ve sorumluklar çerçevesinde her yıl Cumhurbaşkanlığı makamına ve TBMM'ye yıllık raporlar sunuyoruz."

Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konularında da önemli çalışmalar ve denetimler yaptıklarına değinen Kılıç, "Temelde ayrımcılığa maruz kalan kişinin kurumumuza, birçok yolla erişme imkanı var. İl ve ilçe insan hakları kurullarına başvurarak ya da e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, insan hakları, özgürlükler ve ayrımcılık konularında başvurular üzerine kurum olarak karar verdiklerini belirterek, "İhlal durumunda idari yaptırım cezası uyguluyoruz. Bu da 40 bin lirayı bulabiliyor." diye konuştu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da Afyonkarahisar'da insan haklarının korunması için çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıda, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de insan hakları konusunda görüşleri alındı.

Toplantıya, Kılıç, Yiğitbaşı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra il protokolü ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurul üyeleri katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.