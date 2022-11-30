TİHEK Başkanı Kılıç, Afyonkarahisar'da İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TİHEK Başkanı Kılıç, Afyonkarahisar'da İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuştu:

AA

TİHEK Başkanı Kılıç, Afyonkarahisar'da İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, insan hakları, özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık ihlallerinde kişi veya kurumlara 40 bin lirayı bulan cezalar verilebildiğini söyledi.

Kılıç, Afyonkarahisar'da Hattat Karahisari Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, illerde insan haklarının korunması, geliştirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak için toplantılar yaptıklarını söyledi.

Temel insan hakları konusunda yerel ölçekte bulunan tüm kurum ve kuruluşları bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Yaşama hakkı, özgürlükler, hareket özgürlüğü, gelişim ve ifade hürriyeti gibi alanlarda toplumumuzun farkındalığının arttırılması, hakları ve sorumlulukları konusunda bilincin oluşması anlamında bu etkinlikleri yapıyoruz. Her ay bir ilde bu tür istişare toplantılarını yapıyoruz. Kurum olarak 6701 sayılı kanunla belirlenmiş kurumsal yetkiler ve sorumluklar çerçevesinde her yıl Cumhurbaşkanlığı makamına ve TBMM'ye yıllık raporlar sunuyoruz."

Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konularında da önemli çalışmalar ve denetimler yaptıklarına değinen Kılıç, "Temelde ayrımcılığa maruz kalan kişinin kurumumuza, birçok yolla erişme imkanı var. İl ve ilçe insan hakları kurullarına başvurarak ya da e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, insan hakları, özgürlükler ve ayrımcılık konularında başvurular üzerine kurum olarak karar verdiklerini belirterek, "İhlal durumunda idari yaptırım cezası uyguluyoruz. Bu da 40 bin lirayı bulabiliyor." diye konuştu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da Afyonkarahisar'da insan haklarının korunması için çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıda, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de insan hakları konusunda görüşleri alındı.

Toplantıya, Kılıç, Yiğitbaşı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra il protokolü ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurul üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de eşi tarafından öldürülen genç kadının cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Denizli'de eşi tarafından öldürülen genç kadının ...
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 112 Acil Çağrı ...
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Sandıklı'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sandıklı'dan kısa kısa
Sandıklı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sandıklı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
İscehisar Belediye Başkan Yardımcısı Gülsefa Azgın, görevinden istifa etti
YEREL HABERLER İscehisar Belediye Başkan Yardımcısı Gülsefa Azgın, ...
Bayat'ta yetenek taraması yapıldı
YEREL HABERLER Bayat'ta yetenek taraması yapıldı
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 1 ...
Afyonkarahisar'da iş yerinde yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da iş yerinde yaralı bulunan kişi ...
Sandıklı'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sandıklı'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'da Gastronomi Müzesi açıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Gastronomi Müzesi açıldı
Kadın girişimci devlet desteğiyle koyun çiftliği kurdu
YEREL HABERLER Kadın girişimci devlet desteğiyle koyun çiftliği ...
Afyonkarahisar'da domates serasında çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da domates serasında çıkan yangın ...
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Köroğlu, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Sözleşmeli Er Köroğlu, Afyonkarahisar'da ...
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı ...
Afyonkarahisar'da kardeşini av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kardeşini av tüfeğiyle yaralayan ...
Afyonkarahisar'da babalar oğullarıyla halk oyunları öğreniyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da babalar oğullarıyla halk oyunları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.