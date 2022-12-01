Afyonkarahisar'dan kısa kısa

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil yüklü tır ile otomobil çarpıştı.



Hasan S, idaresindeki 34 HU 3530 plakalı otomobil yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Zaire Pazarı yakınlarında Murat E'nin kullandığı 06 DSC 856 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır, karşı şeride geçti.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kazada, araçlar da maddi hasar oluştu.

Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

- Emirdağlı Muay Thai sporcular ilçenin gururu oldu

Uluslararası Antalya Muay Thai Açık Kupası'nda derece elde eden 4 sporcu, Emirdağ'ın gururu oldu.

Emirdağlı sporcular, Elmas Başoğlu, Kübra Kocabıçak, Selim Çalışır ve Devran Arel Mıgıryan, müsabakalarda bronz madalya alarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Antrenör Ali Çiloğlu, yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen şampiyonada derece elde 4 sporcuyla gurur duyduklarını belirterek hedeflerinin yeni şampiyonluklar olduğunu ifade etti.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.