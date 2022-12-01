Afyonkarahisar Ticaret Borsası

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 100 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Dana eti HTS 100,00 100,00 Sucuk HTS 110,00 110,00 Karkas et HTS 94,99 94,99 Buğday HTS 6,42 7,75 Mısır HTS 5,16 5,76

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili





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