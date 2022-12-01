Afyonkarahisar Belediyesi karla mücadelede 150 kişilik ekiple çalışacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kış aylarında karla mücadele için 150 kişilik ekip, çok sayıda araçla mücadele edeceklerini söyledi.

Zeybek, belediyeye ait asfalt şantiyesinde yaptığı inceleme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aralık ayının gelmesine rağmen beklenen kar yağışının olmadığını aktaran Zeybek, şöyle konuştu:

"Biz önemli bir yağış olmamasına rağmen ekiplerimizi hazırladık. Karla mücadele ekibimizin emrinde 5 kamyon, 3 kazıyıcı sıyırıcı traktör, 3 adet tuzlama kamyonu, 5 kar toplama kamyonu, bir dozer, 4 kepçe, 4 greyder ile 3 yükleyici bulunan araç filosu bulunuyor."

Buzlanmaya karşıda kullanılmak üzere bin ton solüsyon, bin ton tuz ile kışa hazır olduklarını anlatan Zeybek, "Kış ve kar yağışı olmadan hazırlıklarımızı tamamladık. Umarız bol ve bereketli bir kar yağışının olduğu kış geçiririz. Kazasız belasız bir sezon geçirmeyi diliyorum." diye konuştu.

Zeybek, dana sonra çalışmalarda görev alacak ekiple fotoğraf çektirerek, ekipmanları inceledi.





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