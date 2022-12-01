Antalya'da tedavisi tamamlanan kara akbaba, Afyonkarahisar'da doğaya salındı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Antalya'da bitkin halde bulunan kara akbaba, tedavisinin ardından Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde doğaya bırakıldı.

Bulgaristan'da halkalanarak GPS vericisi takılan "Planckendael" isimli kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kasım ayında bitkin düştüğü Antalya'da bulundu.

Ekipler, kuşu Antalya Doğal Yaşam Parkı'na nakletti.

Burada yapılan muayene, besin ve vitamin takviyesi sonucu belirli ağırlığına ulaşan kara akbaba, getirildiği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yeniden doğaya salındı.

- "Buraya adapte olur ve yaşamını devam ettirir diye umuyoruz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, AA muhabirine, Bulgaristan'da halkalanan kara akbabanın Türkiye'de Marmara kıyıları, Ege Bölgesi'nden sonra Akdeniz'e geldiğini söyledi.

Kara akbabanın besin yetersizliği nedeniyle Antalya'da bitkin düştüğüne değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bize sosyal medya aracılığıyla haber verildi. Antalya'daki ekiplerimiz, verilen koordinatlarda akbabaya ulaştı. Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 10 gün boyunca tedavi ve bakımları yapılan akbabayı, Afyonkarahisar'daki Akdağ Tabiat Parkı'na getirdik. Burası, ülkemizde görülen 4 akbaba türünden 3'ünün yaşadığı habitat. Biz, kara akbabanın burada rahatlıkla koloniye karışıp besin bulabileceğini düşünüyoruz. Buraya adapte olur ve yaşamını devam ettirir diye umuyoruz."

- "Kara akbabayı yeniden doğaya kavuşturduğumuz için mutluyuz"

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya da bitkin düşen kara akbabanın Doğal Yaşam Parkı'ndaki tedavisi süresinde 1-1,5 kilo aldığını aktardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun ise kara akbabanın 10 gün süren tedavisinde yapılan işlemleri anlattı.

Koordineli bir çalışma yapıldığına dikkati çeken Arsun, "Hayvanın genel durumu izlendi. Ağırlık kontrolleri yapıldı. Konusunda uzman veteriner hekim arkadaşlarımız bu çalışmayı yürüttü. Kara akbabayı yeniden doğaya kavuşturduğumuz için mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kara akbabanın Akdağ Tabiat Parkı'ndaki salımına Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil ve kurum personeli de katıldı.













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