Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Kadınana Caddesi'nde dün çıkan kavgada ağır yaralanan Engin T, tedavi altına alındığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan S.Ç. ile V.Ç'yi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kadınana Caddesi'nde S.Ç. ve V.Ç. ile Engin T. arasında çıkan tartışmada, Engin T, boynundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanmış, polis kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.



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