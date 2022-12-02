Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesinin Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti.

Meclis toplantısı, Başkan Mehmet Zeybek başkanlında kurumda gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem maddeleri arasında bulunan Çankırı Belediyesi ile su kardeşi olunması ve protokol imzalamak için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e yetki verilmesi teklifi görüşüldü.

Meclis üyelerine okunan teklif, oy birliğiyle kabul edilirken, Zeybek, 5 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek toplantıda protokol imzalanacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca, Trafik Komisyonundan gelen raporlar doğrultusunda servis ve minibüs hatları üzerindeki hak sahibi değişiklikleri, İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen imar plan değişiklikleri raporları da meclis üyelerine okunarak oylandı.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi ve Eğitim Bir-sen Afyonkarahisar Şubesi işbirliğinde "Kitap Okuma Yarışması" yapılması için protokol imzalanmasına karar verildi.

Toplantı, bir sonraki olağan toplantının 2 Ocak'ta yapılmasının kararlaştırılmasıyla sona erdi.













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