Sandıklı'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı'da seracılık programı öğrencilerine temel ilk yardım eğitimi verildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programda, acil tıp teknisyeni Mustafa Cangür Pamuk, Hasan Şahin ile sağlık memuru Yasin Sarıgöl, seracılık bölümü öğrencilerine ilk yardım konusunda sunum yaptı.

Sandıklı MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Rabia Ersan, programda, öğrencilerin teorik dersler yanında kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla günlük hayatta karşılaşılan düşme, yaralanma, çarpma, yanma ve boğulma gibi hayati tehlike oluşturma ihtimali olan durumlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bu tür eğitimlerin yapıldığını ifade etti.

Programın ardından eğitmenlere sertifika verildi.

- Sandıklı Kaymakamı Sülün'den iadeyi ziyaretler

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Gardaş Yarenler Meclisi Derneğine iadeyi ziyarette bulundu.

Dernek Başkanı Yılmaz Demircan'dan bilgi alan Sülün, çalışmalarında başarılar diledi.

Demircan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada çocuklara, gençlere ve esnaflarımıza Sandıklı kültürünü aktarmaya, yöresel oyunlarımızı öğretmeye ve eski bir geleneğimiz olan Köy odası kültürlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Amacımız toplumumuzun bütün kesimine ulaşarak eski gelenek ve göreneklerimizi yaşatarak gelecek nesillere aktarmak."ifadesini kullandı.

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