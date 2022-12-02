Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bazı dernek ve kurumları ziyaret etti.
Dinar Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğine ziyarette bulunan Sarı, burada Başkan Seydi Özyurt ile üyelerle sohbet etti. Daha sonra iki özel rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Sarı, buradaki öğrencilere hediye takdim etti.
Sarı, ziyaretin ardından, her insanın bir engelli adayı olduğunu ve en büyük engelin de sevgisizlik olduğunu ifade etti.
- Emirdağ'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Emirdağ'da otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
L.Y, (42) idaresindeki 03 HB 897 plakalı otomobil, Çatallı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan D.Y, (42) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.