GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Kadınana Caddesi'nde dün çıkan kavgada ağır yaralanan Engin T, (36) tedavi altına alındığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan S.Ç. (19) ile V.Ç'yi (16) belirlenen adreste gözaltına aldı.

Zanlılardan S.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, Engin T'yi kendilerine küfür ve hakaret ettiği için bıçakladıklarını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki bazı güvenlik kameralarını izledi ve tanık beyanlarına başvurdu.

İddiaya göre, S.Ç. ile V.Ç’nin bir alışveriş merkezi önünde takip edip yolda rahatsız ettiği 2 genç kız, Engin T'den yardım istedi.

Engin T'nin uyarısı üzerine S.Ç. ve V.Ç. ile aralarında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda Engin T, boynundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emniyetteki işlemleri devam eden S.Ç. ve V.Ç'nin yarın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

Öte yandan, pastane çalışanı olan evli ve 3 çocuk babası Engin T'nin cenazesi, Erkmen beldesinde toprağa verildi.

















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