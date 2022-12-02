Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi

AA

Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru Metin Erdir için İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Erdir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine getirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Erdir'in ailesine başsağlığı diledi.

Burada düzenlenen törenin ardından Erdir'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Törene, Çalışır, Temiz ve Kırgel'in yanı sıra Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık, daire müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Polis memuru Metin Erdir, (45) izinli olduğu dün evinde kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada ...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uluslararası zirveye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uluslararası ...
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Sandıklı'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sandıklı'dan kısa kısa
Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Antalya'da tedavisi tamamlanan kara akbaba, Afyonkarahisar'da doğaya salındı
YEREL HABERLER Antalya'da tedavisi tamamlanan kara akbaba, ...
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, Bayat Belediyesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, ...
Afyonkarahisar Belediyesi karla mücadelede 150 kişilik ekiple çalışacak
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesi karla mücadelede 150 ...
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
TİHEK Başkanı Kılıç, Afyonkarahisar'da İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER TİHEK Başkanı Kılıç, Afyonkarahisar'da İnsan Hakları ...
Denizli'de eşi tarafından öldürülen genç kadının cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Denizli'de eşi tarafından öldürülen genç kadının ...
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 112 Acil Çağrı ...
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Sandıklı'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sandıklı'dan kısa kısa
Sandıklı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sandıklı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
İscehisar Belediye Başkan Yardımcısı Gülsefa Azgın, görevinden istifa etti
YEREL HABERLER İscehisar Belediye Başkan Yardımcısı Gülsefa Azgın, ...
Bayat'ta yetenek taraması yapıldı
YEREL HABERLER Bayat'ta yetenek taraması yapıldı
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.