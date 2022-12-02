Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru Metin Erdir için İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Erdir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine getirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Erdir'in ailesine başsağlığı diledi.

Burada düzenlenen törenin ardından Erdir'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Törene, Çalışır, Temiz ve Kırgel'in yanı sıra Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık, daire müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Polis memuru Metin Erdir, (45) izinli olduğu dün evinde kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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