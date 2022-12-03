Afyonkarahisar'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da rahatsız edildiği gerekçesiyle genç kızlara yardım eden genci bıçakla öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan S.Ç. (19) ile V.Ç. (16) hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan birinin 4, diğerinin ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.

- "Oğlumun hiçbir suçu yok"

Öldürülen Engin Taş'ın (36) babası Zeki Taş, AA muhabirine, oğlunun babayiğit bir delikanlı olduğunu, genç kızları tacizcilerden korumak için kendini feda ettiğini söyledi.

Oğlunun vücudunda çok sayıda bıçak darbesine rastlandığını belirten Taş, "Oğlumun hiçbir suçu yok. Sadece genç kızları tacizcilere karşı korumuş, suçu bu. Bunların alacağı en ağır ceza müebbet olmalıdır. Şimdi Engin'in 3 çocuğu öksüz kaldı. Evde eşi kaldı. Bunlar ne olacak." diye konuştu.

Kadınana Caddesi'nde S.Ç. ile V.Ç. tarafından 1 Aralık'ta bıçaklandığı öne sürülen Engin Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaçan zanlılar yakalanmış, Taş'ın, rahatsız edildiği iddiasıyla kendisinden talepte bulunan genç kızlara yardım etmeye çalıştığı sırada bıçaklandığı öğrenilmişti.









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