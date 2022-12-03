Emekli öğretmen, görme yeteneğini kaybeden eşine sevgisiyle "ışık" oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli öğretmen, görme yeteneğini kaybeden eşine sevgisiyle "ışık" oluyor

AA

Emekli öğretmen, görme yeteneğini kaybeden eşine sevgisiyle "ışık" oluyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da emekli öğretmen Yılmaz Kırman, halk arasında tavuk karası olarak bilinen hastalığı nedeniyle görme yeteneğini kaybeden eşinin mutluluğu için elinden geleni yapıyor.

Emekli öğretmen 58 yaşındaki Yılmaz ile 46 yaşındaki Öznur Kırman 2016'da hayatlarını birleştirdi.

Öznur Kırman'ın gözünden rahatsızlanması üzerine 2019'da gittiği hastanede halk arasında tavuk karası hastalığı olarak bilinen retinitis pigmentosa teşhisi konuldu.

Görme yetisini günden güne kaybeden ve sadece yüzde 10 görebilen Kırman'ın bu süreçte en büyük destekçisi eşi oldu.

Kırman, eşinin engelli biriyle yapamayacağını düşünerek "boşanabiliriz" önerisinde bulundu.

Öneriyi reddeden Yılmaz Kırman, o günden sonra özel okuldaki işini de bırakarak kendisini tamamen eşine adadı.

- "Onun sevgisiyle ben de mutluyum"

Yılmaz Kırman, AA muhabirine, herkesin başına gelebilecek rahatsızlıktan dolayı eşini bırakmayı hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.

Elinden geldiğince eşine destek olmaya çalıştığını aktaran Kırman, şöyle konuştu:

"Öznur'a yardım ettiğimde ben mutlu oluyorum. İnsanların önceliği kendisi ve sevdiği eşidir. Sevgi, saygı ve güven olduğu müddetçe insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Benim tek önceliğim şu anda eşim Öznur. Onun her türlü yaşamsal alanında olmaya çalışıyorum. Aslında onun görme anlamında rehberiyim. İş konusunu tamamen kapattım. Şimdi biz birbirimiz için yaşıyoruz. Onun sevgisiyle ben de mutluyum."

- "Eşim benim en büyük değerim"

Öznur Kırman, görme problemi nedeniyle hayatının büyük kısmının kısıtlandığını dile getirdi.

En büyük destekçisi olan hayat arkadaşının hakkını ödeyemeyeceğini belirten Kırman, şöyle devam etti:

"Bu hastalığı kabullenmem çok zor oldu. Eşim emekli olduktan sonra özel bir kolejde öğretmenlik yapıyordu. Benim için çok sevdiği mesleğini bu yıl bıraktı. Şu anda eşim sadece benimle ilgileniyor. O benim can yoldaşım ve sırdaşım oldu. Zor günler yaşasam da eşim bu hastalığı ve engelimi bana hissettirmemeye çalışıyor. Evlilikte attığımız imzaların en iyi örneği olduğumuzu düşünüyorum. Biz hayatta gerçekten güzel bir imtihan veriyoruz. Eşim benim en büyük değerim."

Kırman, eşinin de bazen kendisinin üzülmemesi için bilerek tabak ve bardak kırdığını, psikolojik olarak da çok destek olduğunu kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili ...
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör, Afyonkarahisar'da konferansa katıldı
YEREL HABERLER Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör, ...
Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ...
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada ...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uluslararası zirveye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uluslararası ...
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Sandıklı'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sandıklı'dan kısa kısa
Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Antalya'da tedavisi tamamlanan kara akbaba, Afyonkarahisar'da doğaya salındı
YEREL HABERLER Antalya'da tedavisi tamamlanan kara akbaba, ...
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, Bayat Belediyesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, ...
Afyonkarahisar Belediyesi karla mücadelede 150 kişilik ekiple çalışacak
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesi karla mücadelede 150 ...
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa