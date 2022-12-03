Emekli öğretmen, görme yeteneğini kaybeden eşine sevgisiyle "ışık" oluyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da emekli öğretmen Yılmaz Kırman, halk arasında tavuk karası olarak bilinen hastalığı nedeniyle görme yeteneğini kaybeden eşinin mutluluğu için elinden geleni yapıyor.

Emekli öğretmen 58 yaşındaki Yılmaz ile 46 yaşındaki Öznur Kırman 2016'da hayatlarını birleştirdi.

Öznur Kırman'ın gözünden rahatsızlanması üzerine 2019'da gittiği hastanede halk arasında tavuk karası hastalığı olarak bilinen retinitis pigmentosa teşhisi konuldu.

Görme yetisini günden güne kaybeden ve sadece yüzde 10 görebilen Kırman'ın bu süreçte en büyük destekçisi eşi oldu.

Kırman, eşinin engelli biriyle yapamayacağını düşünerek "boşanabiliriz" önerisinde bulundu.

Öneriyi reddeden Yılmaz Kırman, o günden sonra özel okuldaki işini de bırakarak kendisini tamamen eşine adadı.

- "Onun sevgisiyle ben de mutluyum"

Yılmaz Kırman, AA muhabirine, herkesin başına gelebilecek rahatsızlıktan dolayı eşini bırakmayı hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.

Elinden geldiğince eşine destek olmaya çalıştığını aktaran Kırman, şöyle konuştu:

"Öznur'a yardım ettiğimde ben mutlu oluyorum. İnsanların önceliği kendisi ve sevdiği eşidir. Sevgi, saygı ve güven olduğu müddetçe insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Benim tek önceliğim şu anda eşim Öznur. Onun her türlü yaşamsal alanında olmaya çalışıyorum. Aslında onun görme anlamında rehberiyim. İş konusunu tamamen kapattım. Şimdi biz birbirimiz için yaşıyoruz. Onun sevgisiyle ben de mutluyum."

- "Eşim benim en büyük değerim"

Öznur Kırman, görme problemi nedeniyle hayatının büyük kısmının kısıtlandığını dile getirdi.

En büyük destekçisi olan hayat arkadaşının hakkını ödeyemeyeceğini belirten Kırman, şöyle devam etti:

"Bu hastalığı kabullenmem çok zor oldu. Eşim emekli olduktan sonra özel bir kolejde öğretmenlik yapıyordu. Benim için çok sevdiği mesleğini bu yıl bıraktı. Şu anda eşim sadece benimle ilgileniyor. O benim can yoldaşım ve sırdaşım oldu. Zor günler yaşasam da eşim bu hastalığı ve engelimi bana hissettirmemeye çalışıyor. Evlilikte attığımız imzaların en iyi örneği olduğumuzu düşünüyorum. Biz hayatta gerçekten güzel bir imtihan veriyoruz. Eşim benim en büyük değerim."

Kırman, eşinin de bazen kendisinin üzülmemesi için bilerek tabak ve bardak kırdığını, psikolojik olarak da çok destek olduğunu kaydetti.









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