Afyonkarahisar'da evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki mahallede evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mecidiye ile Burmalı mahallelerindeki iki evden televizyon ile 3 bakır banyo kazanı çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameraları inceleyen ekipler, hırsızlık zanlılarının O.A. ile B.K. olduğunu tespit etti.
Ekipler, iki şüpheliyi adreslerinde yakaladı, evdeki aramada ise televizyon ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.