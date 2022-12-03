Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Afyonkarahisar'da programa katıldı:

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına katıldı.

İşliyen, bir otelde düzenlenen programda, insan vücudundaki bir engelin Allah katında ona layık, iyi bir kul olma anlamında onun sevdiği, razı olduğu bir kul olma anlamında asla bir engel oluşturmadığını söyledi.

Allah'ın herkesi kalp engelli olmaktan korumasını dileyen İşliyen, şöyle konuştu:

"Engelli kardeşlerimizin işlerini kolaylaştırsın diye belediyeler kaldırımlarda özel alanlar yapsınlar. Halen yüz basamakla çıkılan camiler yapmaya devam ediyoruz. Halen bu konuda yeteri kadar mesafe almış değiliz. Evinde engelli bir birey olan anne, baba, kardeş ve aile fertleri, inanın eğer direnmezlerse cennete gitmek için özel hata yapmazlarsa, cennetle misafir edeceklerine kalben inanıyorum. O anneler, babalar, kardeşler ne güzel annelerdir, babalardır, hepsinin elinden öpüyoruz."

Programda, Vali Yardımcısı Kübra Teymur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner de konuşma yaptı.

Engelsiz Kuran Kursu öğrencileri tarafından Kuran-ı Kerim ile ilahiler okunan programda, Kuran Kursu öğreticilerine sertifika ve plaket takdim edildi.

Etkinliğe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve engelli bireyler de katıldı.





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