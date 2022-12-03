AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ile Çay ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Zakire Ayyıldız Kadın Kültür evinde düzenlenen etkinlikte, programa katılan engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik etti.
Belediye Başkanı Ahmet Şahin de 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün bir farkındalık günü olduğunu ifade etti.
Etkinlik, özel eğitim öğrencilerine hediye verilmesi ve gösterilerin ardından sona erdi.
- Çay
Çay'da Nene Hatun Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği yapıldı.
Programda konuşan Özel Atak Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Gökhan Göktaş, her zaman engelleri aşmak için çalıştıklarını belirtti.
Program, müzikli gösterilerin ardından sona erdi.