Sandıklı'da engelsiz hayaller ebruya işlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı ilçesinde engelliler müzik dinletisi ve ebru sanatı yaptı.
Sandıklı Gençlik Merkezi ve üniversite öğrencisi gönüllü gençler, Özel Engelli Bakım Merkezini ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında Gençlik Merkezi Eğitmenleri engelli merkezi misafirlerine ebru sanatını anlattı.
Kendileri için hazırlanan masa etrafında bir araya gelen engelli bireyler, önce büyük bir titizlikle su yüzeyine yapmak istedikleri desene göre boyaları fırça aracılığıyla serpti.
Boya serpme işlemi bittikten sonra ebru kağıdı yerleştirilip sonuçlar diğer engelli bireyler ile paylaşıldı.