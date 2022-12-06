Sandıklı'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyünde öğrenciler için oluşturulan Köy Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Gönen, merkezde eğitime başlayan okul öncesi öğrencileri ziyaret ederek eğitim öğretim materyallerini teslim etti.

Merkezin, Hırka, Karacaören ve Kızılca köylerinde de hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Şube Müdürü Gönen, "Köyde oluşturulan merkezde minik öğrencilerin eğitime başlaması bizleri son derece mutlu etti. Yaşam merkezinin ısınmasında katkı sağlayan köy muhtarı Mustafa Bulut ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

- Başkan Mustafa Çöl, engelli bireyleri unutmadı

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla hazırlattığı hediyeleri engelli bireylere ulaştırdı.

İlçede bulunan eğitim merkezlerini ziyaret eden belediye personelleri, hazırlatılan hediyeleri engelli bireylere teslim ederek Çöl'ün selamlarını iletti.









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