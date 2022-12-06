Afyonkarahisar'da asayiş

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö'yü Çıkrık beldesinde yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Otogar Kavşağı'nda çarpışan otomobillerden 32 LT 738 plakalı araçta bulunan İ.A. ile Y.A, yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumların iyi olduğu bildirildi.