Rahatsız edilen kızlara yardım etmek isterken öldürülen kişinin ailesi hukuki süreci takip ediyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da rahatsız edilen genç kızların talebi üzerine, onlara yardım etmek isterken eşi bıçaklanarak öldürülen Özlem Taş, zanlıların en ağır cezaya çarptırılmasını istiyor.

Üç çocuk annesi Özlem Taş, AA muhabirine, eşi Engin Taş'ın (36) yardımsever biri olduğunu söyledi.

Eşinin kız babası olmasından dolayı kız çocuklarına çok düşkün olduğunu anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Eşim ailesine bağlı birisiydi. Eşimle hayallerimiz vardı. Çocuklarımızı okutup, iyi bir yere gelmelerini sağlayacaktık. Keşke bunlar olmasaydı. Beraber yaşlanmayı hayal ettiğim Engin, şimdi yok. Benim çocuklarım küçük yaşta babasız kaldı. Onların da mahkemeden en ağır cezayı almasını istiyorum."

Kadınana Caddesi'nde S.Ç. ile V.Ç. tarafından 1 Aralık'ta bıçaklandığı öne sürülen Engin Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaçan zanlılar yakalanmış, Taş'ın, rahatsız edildikleri iddiasıyla kendisinden talepte bulunan genç kızlara yardım etmeye çalıştığı sırada bıçaklandığı belirtilmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç. ile V.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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