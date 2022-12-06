Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.
A.D'nin (22) kullandığı 63 ZF 880 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 45. kilometresinde H.A'nın (35) idaresindeki 03 AAH 035 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan K.A. ve 3 aylık bebek E.A yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.