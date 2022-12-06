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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

A.D'nin (22) kullandığı 63 ZF 880 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 45. kilometresinde H.A'nın (35) idaresindeki 03 AAH 035 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan K.A. ve 3 aylık bebek E.A yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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