Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

A.D'nin (22) kullandığı 63 ZF 880 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 45. kilometresinde H.A'nın (35) idaresindeki 03 AAH 035 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan K.A. ve 3 aylık bebek E.A yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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