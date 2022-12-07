Afyonkarahisar'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veysel Karani, Mareşal Fevzi Çakmak, Güvenevler ve Esentepe mahallerinde araçlardan teyp, ses sistemleri, akü, anahtar takımı ve motosiklet çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı öne sürülen Y.K, H.K, M.E. ile P.G'nin kimliğini belirledi.

Şehit Murat Saraç Caddesi'nde gözaltına alınan şüphelilerden Y.K, emniyetteki ifadesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiklerini ve malzemelerin bir kısmını Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki ailesine gönderdiğini, bazı eşyaları da sakladığı adresi itiraf etti. Bulunan malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, diğer şüpheliler H.K, M.E. ile P.G'yi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.















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