Afyonkarahisar'da muhtarı bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde muhtarı bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kaymaz Mahalle Muhtarı Mustafa Raşit Ayar (40) ile H.K, (43) arasında Çarşı Camisi önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, bıçakla Ayar'ı yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Ayar, buradaki müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan H.K'yi adresinde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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