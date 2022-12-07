Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 100 lira en yüksek 104 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Dana eti
HTS
100,00
104,00
|Beyaz haşhaş
HTS
56,00
57,00
|Buğday
HTS
5,88
6,83
Arpa
HTS
5,93
5,93
Mısır
HTS
5,05
5,65
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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