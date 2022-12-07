Afyonkarahisar'da 105 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 105 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, doldurma sigara ve makaron kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Sandıklı'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 105 bin doldurulmuş makaron, 170 kilogram kıyılmış tütün ile sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Şüpheliler A.A. ile L.A. hakkında adli işlem yapıldı.