Afyonkarahisar'da lastik değiştirirken tırın çarptığı 2 kişi öldü

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde lastik değişimi yaparken tırın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Vural Adar'ın (49) kullandığı 16 ARV 605 plakalı tırın lastiği Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Topdere mevkisinde patladı. Adar, Emirdağ ilçesinde çalışan lastik tamircisi Bayram Yaşlı'yı (38) çağırdı.

Aracını tırın arkasına park edip yola 2 duba koyarak işaretleme yapan Yaşlı, tır sürücüsü Adar ile aracın lastiğini değiştirmeye başladı. Bu sırada yoldaki duba ve işaretlemeyi fark etmeyen M.Ç. idaresindeki 03 VY 440 plakalı tır, tamir aracıyla birlikte Adar ve Yaşlı'yla çarptı.

Adar ile Yaşlı, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, tır sürücüsü M.Ç'yi gözaltına aldı.

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