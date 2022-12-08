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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da "Engelsiz 112 Mobil Uygulaması" tanıtıldı

AA

Afyonkarahisar'da "Engelsiz 112 Mobil Uygulaması" tanıtıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da işitme engelliler için hayata geçirilen "Engelsiz 112 Mobil Uygulama"sının tanıtımı yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce, Afyonkarahisar'da hayata geçirilen uygulama kurum binasında İl Müftülüğü koordinasyonda faaliyet gösteren Engelsiz Kuran Kursu öğrencilerine tanıtıldı.

İşitme engelli öğrenciler, "Engelsiz 112 Mobil Uygulama"sından görüntülü deneme yaptı.

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Eroğul, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığının işitme engelliler için hayata geçirdiği "Engelsiz 112 Mobil Uygulaması"nın Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Uygulamanın işitme engellilere kolaylık sağladığını aktaran Eroğul, "Afyonkarahisar'daki engelli bireylerimize bugün Engelsiz 112 Mobil Uygulamasını tanıttık, bilgilendirme yaptık. Engelli bireylerimiz artık daha sağlıklı, hızlı ve kaliteli 112 Acil Çağrı Merkezimizden hizmet alabilecek. Biz, Afyonkarahisar'daki bütün engelli kardeşlerimizin mobil uygulamayı cep telefonlarına yüklemesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

-"Bu hizmet vatandaş odaklı ve kaliteyi artırıyor"

Eroğul, 112 Acil Çağrı Merkezinin hayati önem taşıyan bir kurum olduğunu, acil durumlar haricinde aranmasını istemediklerini vurguladı.

Hizmetin vatandaş odaklı ve kaliteyi artırdığını anlatan Eroğul, "Bugün tanıtımını yaptığımız mobil uygulama, engelli bireylerimize hayırlı olsun. Uygulamanın Afyonkarahisar'da da hizmete girmesinden dolayı İçişleri Bakanlığımıza ve Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkür ediyoruz."diye konuştu.

Uygulamanın tanıtılmasının ardından Engelliler Haftası dolayısıyla pasta kesildi.

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