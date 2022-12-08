Afyonkarahisar Ticaret Borsası

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Dana eti HTS 97,00 97,00 Karkas et HTS 70,00 102,00 Buğday HTS 7,20 7,54 Arpa HTS 6,25 6,25 Mısır HTS 4,65 4,65

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili





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