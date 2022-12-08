Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri yerel ve zincir marketleri denetledi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da zabıta ekiplerince yerel ve zincir marketlerdeki denetimlerde raf ve kasa fiyatları kontrol edildi.

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kentte faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Ekiplerin, denetim yaptığı marketlerde raf ve kasadaki etiket fiyatlarını karşılaştırdığı, depolarda stoklanmış ürün bulunup bulunmadığını kontrol ettiği kaydedildi.

Ürünlerin son kullanma tarihi ve gramajını kontrol eden, hijyen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olup olmadığını denetleyen ekiplerin, tuttuğu raporların Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Zabıta Müdürü Taner Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kendilerine verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde her hafta yerel ve zincir marketlerde denetim gerçekleştirdiklerini aktaran Çelik, "Ekiplerimiz sürekli sahada. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu dün olduğu gibi bugün de yarın da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir ruhsatsız iş yerinin açılışına izin vermiyoruz. Vatandaşlarımız gördükleri usulsüzlükleri belediyemizin çözüm merkezine ya da Alo 175'e iletebilir." ifadelerini kullandı.

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