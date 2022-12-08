Afyonkarahisar'da polise mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan kavgada, polislere mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Üçlerce Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı, olay yerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kavgaya müdahalede bulunan polislere zorluk çıkaran ve mukavemette bulunan C.K. (18) savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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